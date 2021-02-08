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شكري: وزراء الخارجية العرب يؤكدون العمل خلال الفترة المقبلة لحل القضية الفلسطينية

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شكري: وزراء الخارجية العرب يؤكدون العمل خلال الفترة المقبلة لحل القضية الفلسطينية شكري: وزراء الخارجية العرب يؤكدون العمل خلال الفترة المقبلة لحل القضية الفلسطينية

مصراوي Masrawy

06:24 م الإثنين 08 فبراير 2021

وكالات:
أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن وزراء الخارجية العرب، خلال القمة الطارئة التي عقدت في ، اليوم الاثنين، أكدوا على العمل خلال الفترة المقبلة لحل القضية الفلسطينية.
وأضاف شكري، في كلمة خلال البيان الختامي، ونقلتها فضائية العربية، "اعتمد وزراء الخارجية العرب إقامة اجتماعات تشاورية بشكل دوري لبلورة رؤية مشتركة".
وأكد شكري أن "وزراء الخارجية العرب أكدوا ضرورة التضامن لمواجهة التحديات"، لافتا إلى أن "اجتماع وزراء الخارجية العرب تطرق بشفافية للتحديات التي تواجه العالم العربي".
وتابع "سنعمل خلال الفترة المقبلة مع الشركاء الدوليين لحل عادل للقضية الفلسطينية.. وندعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة".

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