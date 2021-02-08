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فازت بأعلى الأصوات.. صورة مونوريل أكتوبر تتصدر غلاف الـENR الأمريكية

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مصراوي Masrawy

06:13 م الإثنين 08 فبراير 2021

(مصراوي):
تصدرت صورة من مشروع مونوريل 6 أكتوبر، الذي تنفذه شركة المقاولون العرب، تحت إشراف وزارة النقل، والهيئة القومية للأنفاق، غلاف مجلة الـENR الأمريكية الشهيرة والمتخصصة في مجال التشييد.

الصورة للمصور أيمن نظير من إدارة العلاقات العامة والإعلام، التقطها للعمال أثناء عمل تقفيصة لأحد الأساسات العميقة بالمشروع.

وكانت المجلة أجرت مسابقة لاختيار أفضل صور من مواقع العمل، على مستوى العالم واختيرت الصورة المصرية ضمن أفضل 5 صور، قبل أن تجري استفتاء لاختيار إحداها لطباعتها على غلاف المجلة، وحصلت صورة مشروع مونوريل 6 أكتوبر على أعلى الأصوات.مشروع مونوريل 6 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

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