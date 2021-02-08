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رئيس الاتحاد الجيبوتي يشكر رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.. على اهتمامه بتطوير كرة القدم

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في ختام دورة مقيمي الحكام التي أقيمت في العاصمة جيبوتي

رئيس الاتحاد الجيبوتي يشكر رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.. على اهتمامه بتطوير رياضة كرة القدم

اختتمت، اليوم الاثنين، في العاصمة الجيبوتية جيبوتي، أعمال دورة مقيمي الحكام التي عقدها الاتحاد العربي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الجيبوتي طيلة الستة أيام الماضية، لإعداد 21 مشاركاً كمقيمين للحكام في مسابقات كرة القدم الجيبوتية، وذلك ضمن برامج تطوير التحكيم والحكام المعدة من الاتحاد العربي للعام الحالي 2021.

وتم تكريم المشاركين في أعمال الدورة من قبل نائب رئيس الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم علي حريد محمد في حضور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الجيبوتي يوسف دجيد والمشرف العام على الدورة عضو لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم محمد كزاز.

وقدم رئيس الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم سليمان حسن وابري، شكره وتقديره وأعضاء الاتحاد الجيبوتي للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم على "اهتمامه بتطوير كرة القدم في الجمهورية الجيبوتية"، مبيناً أن "دورة مقيمي الحكام حظيت بمشاركة واسعة من المقيمين الذي اكتسبوا خلال أعمال هذه الدورة معارف ومعلومات مهمة في مجال تقييم الحكام، والذي سيفيد ويطور أداء الحكام في الدوري الجيبوتي"، مشيرا إلى أن "الاتحاد الجيبوتي يجد من الاتحاد العربي الدعم والاهتمام لتنمية وتطوير وازدهار كرة القدم في جيبوتي".

رئيس الاتحاد الجيبوتي يشكر رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.. على اهتمامه بتطوير رياضة كرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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