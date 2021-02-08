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الكونغو تكثف جهودها لاحتواء تفشي محتمل لفيروس "إيبولا" المميت

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الكونغو تكثف جهودها لاحتواء تفشي محتمل لفيروس "إيبولا" المميت الكونغو تكثف جهودها لاحتواء تفشي محتمل لفيروس "إيبولا" المميت

مصراوي Masrawy

06:10 م الإثنين 08 فبراير 2021

كينشاسا - (أ ش أ):

أكدت جمهورية الكونغو الديمقراطية أنها تعمل على احتواء احتمال عودة ظهور فيروس "إيبولا" في شرق البلاد بعد تأكيد حالة الإصابة لسيدة بالحمى النزفية القاتلة الأيام الماضية.

وقالت وزارة الصحة الكونغولية إنها أرسلت فريقا من علماء الأوبئة إلى منطقة "بوتيمبو" التي ظهرت بها حالة "إيبولا"، وأنه تم التعرف على أكثر من 70 شخصًا كانوا مخالطين للضحية.

وتوقفت وزارة الصحة عن إعلان تفشي المرض، لكنها قالت إن الفحوصات التي أجريت على امرأة ظهرت عليها أعراض الفيروس قبل وفاتها في مدينة "بوتيمبو" أكدت أنها تعاني من الإيبولا، فيما كانت السيدة متزوجة من رجل أصيب بالفيروس في تفشي سابق.

كانت مدينة "بوتيمبو" و"بيني" بؤرة تفشي المرض الذي استمر من 1 أغسطس 2018 إلى 25 يونيو 2020 ، وأودى بحياة أكثر من 2200 شخص.

تأتي الحالة الأخيرة ، التي يُحتمل أن تكون التفشي الثاني عشر في تاريخ البلاد ، بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من إعلان جمهورية الكونغو الديمقراطية انتهاء حالة واحدة في مقاطعة "إكواتور" الشمالية الغربية ، والتي أصابت 130 شخصًا وقتلت 55.

كان آخر شخص أُعلن أنه تعافى من الإيبولا في منطقة "إكواتور" في 16 أكتوبر الماضي، وساعد الاستخدام الواسع النطاق للقاح "الإيبولا" ، التي تم إعطاؤها لأكثر من 40 ألف شخص، في الحد من المرض.

ويعد الإيبولا مرض نادر ومميت يصيب البشر والرئيسيات من غير البشر، ويمكن أن يصاب الأشخاص بالإيبولا من خلال الاتصال المباشر مع حيوان مصاب أو شخص مريض أو ميت مصاب بفيروس الإيبولا.

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