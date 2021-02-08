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وزير الدفاع التونسي: الوضع الأمني على الحدود مع ليبيا في تحسن

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وزير الدفاع التونسي: الوضع الأمني على الحدود مع ليبيا في تحسن وزير الدفاع التونسي: الوضع الأمني على الحدود مع ليبيا في تحسن

مصراوي Masrawy

06:05 م الإثنين 08 فبراير 2021

تونس - (أ ش أ):
قال وزير الدفاع التونسي، إبراهيم البرتاجي، اليوم الاثنين، إن الوضع على الحدود التونسية الليبية، يسير نحو التحسن، بفضل محاولات التهدئة بين مختلف الأطراف الليبية ومحاولات الحوار، وبالتالي فإن الوضع الأمني سيتحسن شيئا فشيئا في ليبيا وهذا سيكون له انعكاس إيجابي على الحدود التونسية مع ليبيا ، بحسب قوله.
وذكر البرتاجي - في تصريح صحفي - عقب جلسة مغلقة أمام لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، حول الأوضاع الأمنية على الحدود التونسية مع ليبيا، أن النواب أكدوا على ضرورة أن يكون الجيش التونسي على أتم الاستعداد لحماية الحدود من كل محاولات التهريب ومحاولات الجريمة المنظمة بين الحدود، بالإضافة إلى مناقشة مدى استعداده للدفاع عن الحدود الشرقية مع ليبيا وكل القضايا المتعلقة بهذا الموضوع.
وقال وزير الدفاع التونسي، إن الجميع أكدوا على أن كل المؤشرات تشير إلى تحسن الوضع في ليبيا، مما يسهل مهمة الجيش.

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