17 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات في القليوبية

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الإثنين، 13حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من داخل المحافظة، و4حالات من خارج المحافظة، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

وبحسب البيان، سجل مركز بنها أعلى معدل للإصابة بواقع 6 إصابات جديدة، بينما سجلت 6 مدن صفر إصابات، هي: "قها، وشبين القناطر، وشرق وغرب شبرا، وقليوب وقها وكفر شكر"، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 12599 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 925حالة إصابة، والعبور 191 حالة، والقناطر الخيرية 791 حالة، وبنها 3942 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1264 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1324حالة، وشبين القناطر 866حالة، وطوخ 1614 وقليوب859حالة إصابة ومدينة قها 75 حالة، وكفر شكر 732حالة إصابة".

فيما سجلت المحافظة 3 حالات وفاة بمضاعفات مصابين كورونا المستجد، بمستشفى قها للعزل الصحي وبنها التعليمي والتأمين الصحي ببنها.​