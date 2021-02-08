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تغلق 10 مساجد بسبب إصابات بكورونا

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السعودية تغلق 10 مساجد بسبب إصابات بكورونا تغلق 10 مساجد بسبب إصابات بكورونا

مصراوي Masrawy

05:51 م الإثنين 08 فبراير 2021

الرياض - (د ب أ)

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، اليوم الاثنين، غلق 10 مساجد في عدد من المناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن إغلاق المساجد العشرة "يأتي ضمن جهود مكافحة الفيروس؛ حيث أوضحت الوزارة في وقت سابق، أن تحميل تطبيق "توكلنا" شرطًأ إلزاميًّا لدخول الموظفين والمراجعين مقر الوزارة والفروع والأمانات المرتبطة بها بالمملكة".

وأضافت الوزارة أن توجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، يؤكد الالتزام بالتدابير الوقائية، وتحقيق التباعد، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار ، حرصًا على سلامة الجميع.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية حرصت على تطبيق كافة التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية في مقار العمل؛ حيث اشترطت على مراجعي ديوان الوزارة وفروعها حجز موعد، بجانب توفير خدمة "تواصل" عبر بوابة الوزارة الرقمية، وتفعيل الخدمات الإلكترونية؛ لإنهاء المعاملات "عن بُعد".

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