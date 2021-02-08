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: معدلات انتشار "كورونا" مستقرة .. وانخفاض الإصابات في 29 إقليما

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روسيا: معدلات انتشار "كورونا" مستقرة .. وانخفاض الإصابات في 29 إقليما : معدلات انتشار "كورونا" مستقرة .. وانخفاض الإصابات في 29 إقليما

مصراوي Masrawy

05:50 م الإثنين 08 فبراير 2021

موسكو - (أ ش أ):
قالت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، اليوم الاثنين، إن معدلات انتشار المستجد في البلاد تشهد استقرارا في 54 إقليما ، بينما تم تسجيل انخفاض في معدلات الإصابة في 29 إقليما.
وأضافت جوليكوفا - وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "لا يزال الوضع غير المستقر ملاحظا فقط في إقليمين من البلاد ، بمقاطعتي كوستروما وبسكوف، ونأمل بشدة أن يستقر الوضع هناك أيضا".
ولفتت إلى أن أنه يتم الحفاظ على مستوى عال من إجراء اختبارات فيروس "كورونا" في البلاد، مشيرة إلى أن هذا يسمح باكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المراحل المبكرة واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.
وتشهد روسيا في الفترة الأخيرة تراجعا ملحوظا في وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد، وسط استمرار حملة التطعيم الوطنية التي بدأت يوم 5 ديسمبر الماضي.

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مصراوي Masrawy

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