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إقليم بوسط إيطاليا يعود إلى الإغلاق بعد تزايد الإصابات بسلالة كورونا الجديدة

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إقليم بوسط إيطاليا يعود إلى الإغلاق بعد تزايد الإصابات بسلالة كورونا الجديدة إقليم بوسط إيطاليا يعود إلى الإغلاق بعد تزايد الإصابات بسلالة كورونا الجديدة

مصراوي Masrawy

05:42 م الإثنين 08 فبراير 2021

روما - (د ب أ)

أعلنت اليوم الاثنين، حكومة إقليم بيروجيا الواقع في وسط إيطاليا، أن الإقليم سيعود إلى الإغلاق لمدة تزيد على أسبوعين بعد إصابة العديد من الأشخاص بطفرتين من .

وبناء على ذلك يتعين على بيروجيا وكذلك بضعة بلديات في الإقليم الآخر في منطقة أومبريا وهو إقليم تيرني، اتباع قواعد "المنطقة الحمراء" بدءا من اليوم.

وهذا يعني أنه يتعين على الحانات والمطاعم وأغلب المحال إغلاق أبوابها، وعدم السماح للمواطنين بتناول الطعام أو الشراب في الأماكن العامة ولا يمكنهم مغادرة منازلهم إلا في حالة الضرورة فقط، وعودة الطلاب إلى تلقي دروسهم عبر الإنترنت.

يذكر أن إيطاليا سجلت أكثر من 2.63 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، وكذلك أكثر من 91 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

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