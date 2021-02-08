أخبار عاجلة

سقوط عاطل احترف النصب على أصحاب الشركات للاستيلاء على منتجاتهم بزعم بيعها بالغربية -
ضبط شخصين لإدارتهما منظومة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص بالمعادي -
أبرزها مستحضرات تجميل.. "أمن المنافذ" يحيط 3 محاولات تهريب لعدم سداد الرسوم -
شرطة التموين تداهم مخزن عقاقير طبية محظور تداولها بالأسواق بالمعادي -
عيد السنة القمرية في الصين يحل بدون احتفالات في ظل كورونا -
الإمارات: 2631 إصابة جديدة بـ"كورونا" و15 وفاة -
التعاون الإسلامي تدين بأشد العبارات معاودة الحوثي استهداف مطار أبها -
مع تعثر مفاوضات السلام.. قتلى وجرحى في تصاعد كبير للعنف في أفغانستان -
تشديد الاحترازات في الأقسام النسائية بالمسجد النبوي ضمن إجراءات عدة -
اعتماد ترسية أول عقد استثماري لتشغيل مشروع وسط العوامية.. تفاصيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء البريطاني: لقاحي فايزر وأسترازينيكا ساعدا في منع الوفيات

Print
رئيس الوزراء البريطاني: لقاحي فايزر وأسترازينيكا ساعدا في منع الوفيات رئيس الوزراء البريطاني: لقاحي فايزر وأسترازينيكا ساعدا في منع الوفيات

مصراوي Masrawy

05:39 م الإثنين 08 فبراير 2021

لندن - (أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ثقته في أن لقاحي شركة (فايزر) الأمريكية ونظيرتها البريطانية (أسترازينيكا) ساهما في منع الوفاة بفيروس كورونا وحالات الإصابة الخطيرة به، مشيرًا إلى أن العقار بدأ يتحرك ببطء نحو التصدى للفيروس.

وقال جونسون في تصريح، وفقًا لصحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الاثنين : "نعتقد أن هناك دليلًا جيدًا على أن لقاحي (أكسفورد - أسترازينيكا) يوقفا انتقال العدوى، حيث أن هناك انخفاضًا في انتقال (الفيروس) بنسبة 67%".

وأضاف: "أن لقاح (أسترازينيكا) يظل بمثابة فائدة هائلة لدولتنا ولمواطنينا .. وليس لدي أدنى شك في أن اللقاحات بشكل عام ستوفر مخرجًا، ومع كل يوم يمر، يمكنك أن ترى أن الطب يسيطر ببطء على المرض".

وتأتي تصريحات جونسون في إطار ما يواجه اللقاح الذي طورته شركة (أسترازينيكا) الدوائية البريطانية السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية تشكيكًا بشأن فعاليته ضد بعض السلالات المتحورة من وفعاليته بالنسبة لكبار السن.

وكان إدوارد أرجار وزير الدولة البريطاني لشؤون الصحة قد صرح، في وقت سابق، بأنه لا أدلة تؤكد أن لقاح أسترازينيكا لا يمنع الوفاة بفيروس كورونا أو الأعراض الشديدة منه، وذلك بعد أن علقت جنوب أفريقيا مؤقتًا حملة التلقيح ضد كورونا باسخدام اللقاح أسترازينيكا، بعد أن أظهرت دراسة أجريت هناك أنه يوفر حماية محدودة من الأعراض الخفيفة والمتوسطة للإصابة بسلالة فيروس كورونا المتحورة المنتشرة في جنوب أفريقيا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيروس كورونا "هنا ليبقى "

فيروس كورونا "هنا ليبقى "

وزير الطيران: محاسبة المقصرين في مجال إجراءات السلامة التي تطبقها "مصر للطيران"

وزير الطيران: محاسبة المقصرين في مجال إجراءات السلامة التي تطبقها "مصر للطيران"

فيروس كورونا لن يكون ناجعا لو لم يشمل الدول الفقيرة

فيروس كورونا لن يكون ناجعا لو لم يشمل الدول الفقيرة

ممشى أهل مصر على نهر النيل مجانا لكل المصريين

ممشى أهل مصر على نهر النيل مجانا لكل المصريين

شبكة عيون الإخبارية