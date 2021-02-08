اشترى أرضاً ولم يستفِدْ منها لوجود صكين عليها.. هذه معاناة مواطن بالليث

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طالب الجهات المسؤولة بفتح ملف تحقيق في الواقعة

‬لم يجد مواطن في الليث حلاً لمشكلته المتمثلة في قطعة أرض كان قد اشتراها قبل أكثر من خمس سنوات، وفوجئ بعد حصوله على صكها الإلكتروني من محكمة الليث بسنتين؛ بأن الأرض تم حجزها بسبب وجود صكين على الأرض نفسها.

وتفصيلاً؛ كما روى القصة المتضرر "عبدالعزيز عزيز اليزيدي" لـ"سبق"، فإنه اشترى قطعة أرض داخل محافظة الليث من قِبل مواطن وحصل على صك إلكتروني عن طريق محكمة الليث وفق الأنظمة، وذلك في عام 1437هـ، حصلت "سبق" على نسخة من الصك.

وأضاف: "في عام 1440هـ تم حجز أرضي؛ بسبب تقدّم شخص آخر بشكوى في محكمة الليث يدعي أنه يملك صكا على نفس الأرض التي اشتريتها بموجب صك إلكتروني قبل خمس سنوات، وهو ما تسبب في إيقاف وحجز الأرض حتى الآن دون حلول"، لافتاً إلى أنه عند العودة إلى المواطن الذي شراها منه، أفاد بأنه ليس له علاقة بالصك الآخر.

ولم يجد المواطن أي مبرر لتلك المشكلة طيلة السنوات الماضية، مؤكداً أنه لا يستطيع البناء والتصرف في أرضه، فيما لم يُبت في موضوعه حتى الآن، لافتاً بأنه تقدم بشكوى إلى كتابة العدل، والتي أفادت بأن إيقاف الأرض كان من قِبل بلدية الليث، تبعها شكوى تقدم بها إلى البلدية، ولكن دون جدوى.

وطالب "اليزيدي" الجهات المسؤولة؛ فتح ملف تحقيق مع المواطن البائع والبلدية وكذلك كتابة العدل التي أفرغت الأرض مرتين، متسائلاً عن كيفية إصدار صكين على نفس الأرض.