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بلدية ظلم تكثف جولاتها الرقابية على المحلات والمطاعم لمتابعة الإجراءات الاحترازية

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ضمن إجراءات منع انتشار العدوى بكورونا

بلدية ظلم تكثف جولاتها الرقابية على المحلات والمطاعم لمتابعة الإجراءات الاحترازية

تواصل بلدية ظلم التابعة لأمانة الطائف، جهودها في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات المختصة لمكافحة فيروس "كورونا"، ومنع انتشاره والتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وبتوجيه من أمين الطائف المهندس محمد بن هميل، بتكثيف الجهود الرقابية على الأنشطة التجارية ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى وفايروس كورونا المستجد كوفيد -19.

وأوضح رئيس بلدية ظلم المهندس مطلق بن فرحان السبيعي، أن البلدية نفذت العديد من الجولات الرقابية؛ للتأكد من تطبيق القرارات التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الصحة ووزارة الداخلية حرصاً على حماية صحة المواطن والمقيم والتزاماً بالإجراءات الوقائية الاحترازية.

وأشار إلى أن البلدية تنفذ جولات رقابية صباحية ومسائية مستمرة؛ للتأكد من استمرار الأنشطة في تطبيق الاحترازات، وتكثيف الجولات الرقابية على المحلات التجارية والمطاعم والبوفيهات والمقاهي؛ للتأكد من مدى التزامها بالتعقيم والتنظيف، وتطبيق قرارات وزارة الداخلية والتي تنص على عدم استقبال الزبائن في المطاعم والمقاهي وما في حكمها ومنع الجلسات الداخلية والخارجية والاكتفاء بالطلبات الخارجية وعدم تكدس الزبائن خارجها، إضافة لزيارة بقية المحلات والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتوفير المعقمات والكمامات وجهاز قياس الحرارة ولبس القفازات للعاملين ووضع علامات التباعد.

وتوّعد "السبيعي" بتطبيق العقوبات على كل مخالف، مبينًا أن البلدية أغلقت العديد من الأنشطة المخالفة للتعليمات وطبق حيالها الإجراءات النظامية.

بلدية ظلم تكثف جولاتها الرقابية على المحلات والمطاعم لمتابعة الإجراءات الاحترازية

بلدية ظلم تكثف جولاتها الرقابية على المحلات والمطاعم لمتابعة الإجراءات الاحترازية

بلدية ظلم تكثف جولاتها الرقابية على المحلات والمطاعم لمتابعة الإجراءات الاحترازية

بلدية ظلم تكثف جولاتها الرقابية على المحلات والمطاعم لمتابعة الإجراءات الاحترازية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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