26 قتيلاً من النظام السوري ومليشياته في هجوم لـ"داعش"

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الاشتباكات أسفرت عن مصرع 11 من التنظيم

‬قُتِل 26 عنصراً من النظام السوري والمليشيات الموالية له، اليوم الاثنين، في هجوم جديد لتنظيم "داعش" الإرهابي، الذي يكثّف مؤخراً وتيرة اعتداءاته في شرق سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبيّن المرصد أن عناصر "داعش" الذين ينشطون في البادية السورية نفذوا صباح اليوم كميناً عبر استهداف رتل عسكري لقوات النظام ومليشيات موالية له في بادية مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، واندلعت إثر الكمين اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

وأضاف أن الهجوم أوقع 26 قتيلاً من قوات النظام والمليشيات، كما قتل 11 عنصراً من "داعش".

وأوضح المرصد أن النظام السوري أرسل تعزيزات عسكرية إلى منطقة الاشتباكات.

ومع ازدياد وتيرة هجمات التنظيم، تحولت البادية السورية إلى مسرح لاشتباكات خصوصاً بين الإرهابيين والنظام المدعوم من روسيا.