أخبار عاجلة

سقوط عاطل احترف النصب على أصحاب الشركات للاستيلاء على منتجاتهم بزعم بيعها بالغربية -
ضبط شخصين لإدارتهما منظومة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص بالمعادي -
أبرزها مستحضرات تجميل.. "أمن المنافذ" يحيط 3 محاولات تهريب لعدم سداد الرسوم -
شرطة التموين تداهم مخزن عقاقير طبية محظور تداولها بالأسواق بالمعادي -
عيد السنة القمرية في الصين يحل بدون احتفالات في ظل كورونا -
الإمارات: 2631 إصابة جديدة بـ"كورونا" و15 وفاة -
التعاون الإسلامي تدين بأشد العبارات معاودة الحوثي استهداف مطار أبها -
مع تعثر مفاوضات السلام.. قتلى وجرحى في تصاعد كبير للعنف في أفغانستان -
تشديد الاحترازات في الأقسام النسائية بالمسجد النبوي ضمن إجراءات عدة -
اعتماد ترسية أول عقد استثماري لتشغيل مشروع وسط العوامية.. تفاصيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"ماكينزي": الأعمال الخبيثة لإيران سبب عدم استقرار المنطقة

Print
"ماكينزي": الأعمال الخبيثة لإيران سبب عدم استقرار المنطقة "ماكينزي": الأعمال الخبيثة لإيران سبب عدم استقرار المنطقة
بيّن أنها تستغل الوضع في العراق وتتدخل في سوريا واليمن

‬ذكر قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، أن "الأعمال الخبيثة لإيران تتسبب في عدم الاستقرار في المنطقة".

وأضاف أن "إيران تستغل الوضع في العراق ضد الولايات المتحدة، كما أنها تتدخل في سوريا واليمن".

وبين "ماكينزي" أن الوجود الأمريكي في المنطقة يشكل رادعاً لإيران، وأن بلاده تعيد نشر الجنود في المنطقة بحسب الاحتياجات، وفقاً لقناة "الشرق".

وأشار إلى أنه من مصلحة أمريكا العليا في اليمن، القدرة على القيام بمهمات ضد تنظيم القاعدة الإرهابي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الإمارات: 2631 إصابة جديدة بـ"كورونا" و15 وفاة

الإمارات: 2631 إصابة جديدة بـ"كورونا" و15 وفاة

التعاون الإسلامي تدين بأشد العبارات معاودة الحوثي استهداف مطار أبها

التعاون الإسلامي تدين بأشد العبارات معاودة الحوثي استهداف مطار أبها

مع تعثر مفاوضات السلام.. قتلى وجرحى في تصاعد كبير للعنف في أفغانستان

مع تعثر مفاوضات السلام.. قتلى وجرحى في تصاعد كبير للعنف في أفغانستان

تشديد الاحترازات في الأقسام النسائية بالمسجد النبوي ضمن إجراءات عدة

تشديد الاحترازات في الأقسام النسائية بالمسجد النبوي ضمن إجراءات عدة

شبكة عيون الإخبارية