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25 صورة من زيارة الرئيس للعاصمة الإدارية الجديدة

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25 صورة من زيارة الرئيس السيسي للعاصمة الإدارية الجديدة 25 صورة من زيارة الرئيس للعاصمة الإدارية الجديدة

مصراوي Masrawy

05:37 م الإثنين 08 فبراير 2021

(مصراوي):

تفقد الرئيس عبدالفتاح ، صباح اليوم الاثنين، للعاصمة الإدارية الجديدة حيث اطلع على الموقف التنفيذي والإنشائي لعدد من الأحياء والمنشآت، منها مركز الثقافي الإسلامي الذي يحتوي على أحد أكبر المساجد في العالم هو مسجد مصر بسعة مصلين 107 آلاف مصلي وترتفع مآذنه بطول 140 مترًا، ويتضمن مجموعة من القاعات الضخمة للاحتفالات والمناسبات وتحفيظ قرآن للرجال والسيدات والأطفال، كما يحتوي على ساحة انتظار للسيارات وجراج متعدد الأدوار (7 أدوار) بسعة إجمالية 3000 سيارة.

كما تفقد أيضًا مبنى مجلس النواب البرلمان بالعاصمة الإدارية، وهو الأكبر في الشرق الأوسط حيث تسع القاعة الرئيسية 1000 عضو بمسطح 3 أضعاف المبنى الحالي للبرلمان بالقاهرة، وملحق بالقاعة الرئيسية مجموعة مبانٍ خدمية منفصلة تشمل دور عبادة، ومركز طبي، ومبنى للشرطة، ووحدة إطفاء وسجل مدني، وقاعات استماع، ومركز إعلامي، ومركز معلومات، ومركز تدريب، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء، كما تعلوا القاعة الرئيسية قبة وسطية تعد من أكبر القباب التي تم تنفيذها على مستوى العالم.

وتفقد الرئيس السيسي أيضًا سير الأعمال في الحي الحكومي الذي يحتوي على مقار الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة ومقر مجلس الوزراء.

كما اطلع الرئيس على ساحة الشعب التي تضم أعلى وأضخم سارية علم في العالم، والنصب التذكاري الذي صمم بطابع فرعوني من حيث استخدام الأعمدة والزخارف ويتكون من جزأين على الشكل الدائري، ومدون عليهم أسماء شهداء مصر على مر العصور.

واطلع الرئيس من المسؤولين بالمواقع الإنشائية على مخططات التنفيذ الجارية ومعدلات الإنجاز، موجهًا بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وبضوابط معايير الإنشاء الهندسية لكافة المباني والمنشآت الجاري العمل فيها داخل نطاق العاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل الدولة المصرية الجديدة بواقعها الحديث.​

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مصراوي Masrawy

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