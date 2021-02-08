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قرار جمهوري بتعيين شيماء عبدالإله عضوًا في الهيئة الوطنية للصحافة

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مصراوي Masrawy

05:30 م الإثنين 08 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، اليوم الاثنين، قرارًا جمهوريًا بتعيين الكاتبة الصحفية "شيماء عبدالإله"، عضوًا بالهيئة الوطنية للصحافة خلفًا للراحلة سامية زين العابدين.

ونص القرار في مادته الأولى على أن تعين "عبدالإله" عضوًا في الهيئة الوطنية للصحافة من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

كما جاء بالقرار في مادته الثانية أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه. ​

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