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بسبب مشاجرة مع زوجها.. حقيقة اختفاء ربة منزل فى البحيرة

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بسبب مشاجرة مع زوجها.. حقيقة اختفاء ربة منزل فى البحيرة بسبب مشاجرة مع زوجها.. حقيقة اختفاء ربة منزل فى البحيرة

مصراوي Masrawy

05:40 م الإثنين 08 فبراير 2021

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن حقيقة اختفاء ربة منزل فى البحيرة بعد تداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى وتبين تركها المنزل بعد مشاجرة مع زوجها.

رصدت المتابعة الأمنية نشر على إحدى المواقع التواصل الاجتماعى والإخبارية على الإنترنت تحت عنوان "أم تبحث عن ابنتها المتغيبة بالبحيرة" والمتضمن تغيب (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة ومناشدة الأهالى بالتواصل مع أهليتها لمساعدتهم فى العثور عليها.

وبالفحص تبين تلقى مركز شرطة وادي النطرون بلاغا من عامل – مقيم بدائرة المركز بقيام زوجته المتغيبة والمقيمة بذات العنوان بترك مسكن الزوجية وبحوزتها كافة متعلقاتها الشخصية ومبلغ مالى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .

وفى وقت لاحق حضرت المذكورة من تلقاء نفسها وبسؤالها قررت ترك مسكن الزوجية بإرادتها على إثر خلافات أسرية بينهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلها وزوجها عقب تعهد زوجها بحسن رعايتها.

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