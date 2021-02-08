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مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة بمحافظة جنوب سيناء اليوم الإثنين، بزيادة تتراوح بين نصف جنيه إلى 2 جنيه في سعر الكيلو الواحد.

قال حسن إسماعيل صاحب محل لبيع الخضر والفاكهة بالمنشية في مدينة الطور بجنوب سيناء، إن بعض الخضروات والفاكهة شهدت ارتفاع طفيف في الأسعار بما يتراوح بين نصف جنيه إلى 2 جنيه، مع استقرار أسعار الطماطم والتي شهدت انخفاضًا كبيرًا عن الفترة الماضية، وتبدأ أسعار الطماطم اليوم الإثنين، من 1.5 إلى 3 جنيهات.

وأوضح أن الليمون يتفاوت سعره يوميًا وبلغ سعره اليوم 20 جنيهًا ، و سعر كيلو البطاطس بلغ 3.5 جنيه، وتراوحت أسعار البصل والخيار والكوسة، والفلفل، والبسلة، والفاصوليا والقلقاس من 7 إلى 8 جنيهات.

وتابع: بينما ارتفع سعر كيلو البرتقال واليوسفي من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات، والجوافة من 9 إلى 10 جنيه ، والفراولة من 11 إلى 12 جنيه، والرمان والموز 11 جنيهات، والتفاح المستورد ارتفع سعره من 20 إلى 22جنيه، والباذنجان الرومي والبطاطا 5 جنيهات، وارتفع سعر الجزر والباذنجان العروس من 5 جنيهات إلى 5.5 جنيه .

على جانب أخر أكد عبد العزيز محمود يعمل في أحد محلات بيع الدواجن، أن أسعار الدواجن تتفاوت كل يوم عن الأخر وخاصة الدواجن البلدي، وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 28 جنيه، والفراخ البلدي 36 جنيه، والجوز حمام 55 جنيه، وسعر كيلو البط 55 جنيه، والأرانب 50 جنيه، والفراخ البانية بلغ سعر الكيلو بها 75 جنيه، والدبابيس 50 جنيه، و الأوراك 35 جنيه، والأجنحة 25 جنيه.