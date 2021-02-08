أخبار عاجلة

سقوط عاطل احترف النصب على أصحاب الشركات للاستيلاء على منتجاتهم بزعم بيعها بالغربية -
ضبط شخصين لإدارتهما منظومة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص بالمعادي -
أبرزها مستحضرات تجميل.. "أمن المنافذ" يحيط 3 محاولات تهريب لعدم سداد الرسوم -
شرطة التموين تداهم مخزن عقاقير طبية محظور تداولها بالأسواق بالمعادي -
عيد السنة القمرية في الصين يحل بدون احتفالات في ظل كورونا -
الإمارات: 2631 إصابة جديدة بـ"كورونا" و15 وفاة -
التعاون الإسلامي تدين بأشد العبارات معاودة الحوثي استهداف مطار أبها -
مع تعثر مفاوضات السلام.. قتلى وجرحى في تصاعد كبير للعنف في أفغانستان -
تشديد الاحترازات في الأقسام النسائية بالمسجد النبوي ضمن إجراءات عدة -
اعتماد ترسية أول عقد استثماري لتشغيل مشروع وسط العوامية.. تفاصيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. ارتفاع نسبي في الخضروات والفاكهة في جنوب سيناء

Print
صور.. ارتفاع نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة في جنوب سيناء صور.. ارتفاع نسبي في الخضروات والفاكهة في جنوب سيناء

مصراوي Masrawy

05:34 م الإثنين 08 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

ارتفعت الخضروات والفاكهة بمحافظة جنوب سيناء اليوم الإثنين، بزيادة تتراوح بين نصف جنيه إلى 2 جنيه في سعر الكيلو الواحد.

قال حسن إسماعيل صاحب محل لبيع الخضر والفاكهة بالمنشية في مدينة الطور بجنوب سيناء، إن بعض الخضروات والفاكهة شهدت ارتفاع طفيف في الأسعار بما يتراوح بين نصف جنيه إلى 2 جنيه، مع استقرار أسعار الطماطم والتي شهدت انخفاضًا كبيرًا عن الفترة الماضية، وتبدأ أسعار الطماطم اليوم الإثنين، من 1.5 إلى 3 جنيهات.

وأوضح أن الليمون يتفاوت سعره يوميًا وبلغ سعره اليوم 20 جنيهًا ، و سعر كيلو البطاطس بلغ 3.5 جنيه، وتراوحت أسعار البصل والخيار والكوسة، والفلفل، والبسلة، والفاصوليا والقلقاس من 7 إلى 8 جنيهات.

وتابع: بينما ارتفع سعر كيلو البرتقال واليوسفي من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات، والجوافة من 9 إلى 10 جنيه ، والفراولة من 11 إلى 12 جنيه، والرمان والموز 11 جنيهات، والتفاح المستورد ارتفع سعره من 20 إلى 22جنيه، والباذنجان الرومي والبطاطا 5 جنيهات، وارتفع سعر الجزر والباذنجان العروس من 5 جنيهات إلى 5.5 جنيه .

على جانب أخر أكد عبد العزيز محمود يعمل في أحد محلات بيع الدواجن، أن أسعار الدواجن تتفاوت كل يوم عن الأخر وخاصة الدواجن البلدي، وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 28 جنيه، والفراخ البلدي 36 جنيه، والجوز حمام 55 جنيه، وسعر كيلو البط 55 جنيه، والأرانب 50 جنيه، والفراخ البانية بلغ سعر الكيلو بها 75 جنيه، والدبابيس 50 جنيه، و الأوراك 35 جنيه، والأجنحة 25 جنيه.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الطيران: محاسبة المقصرين في مجال إجراءات السلامة التي تطبقها "مصر للطيران"

وزير الطيران: محاسبة المقصرين في مجال إجراءات السلامة التي تطبقها "مصر للطيران"

ممشى أهل مصر على نهر النيل مجانا لكل المصريين

ممشى أهل مصر على نهر النيل مجانا لكل المصريين

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

شبكة عيون الإخبارية