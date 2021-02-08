أخبار عاجلة

سقوط عاطل احترف النصب على أصحاب الشركات للاستيلاء على منتجاتهم بزعم بيعها بالغربية -
ضبط شخصين لإدارتهما منظومة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص بالمعادي -
أبرزها مستحضرات تجميل.. "أمن المنافذ" يحيط 3 محاولات تهريب لعدم سداد الرسوم -
شرطة التموين تداهم مخزن عقاقير طبية محظور تداولها بالأسواق بالمعادي -
عيد السنة القمرية في الصين يحل بدون احتفالات في ظل كورونا -
الإمارات: 2631 إصابة جديدة بـ"كورونا" و15 وفاة -
التعاون الإسلامي تدين بأشد العبارات معاودة الحوثي استهداف مطار أبها -
مع تعثر مفاوضات السلام.. قتلى وجرحى في تصاعد كبير للعنف في أفغانستان -
تشديد الاحترازات في الأقسام النسائية بالمسجد النبوي ضمن إجراءات عدة -
اعتماد ترسية أول عقد استثماري لتشغيل مشروع وسط العوامية.. تفاصيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جدة.. بلدية أم السلم تطلق مبادرة "التدريب المتبادل"

Print
جدة.. بلدية أم السلم تطلق مبادرة "التدريب المتبادل" جدة.. بلدية أم السلم تطلق مبادرة "التدريب المتبادل"
لتحسين أداء الموظفين

جدة.. بلدية أم السلم تطلق مبادرة

أطلقت بلدية أم السلم الفرعية، التابعة لأمانة جدة، مبادرة "التدريب المتبادل"، لتحسين أداء الموظفين.

يأتي ذلك، خلال عقد سلسلة من ورش عمل قصيرة بمشاركة قطاعات الأمانة وإدارتها المختلفة.

وأوضحت مساعد رئيس بلدية أم السلم، منيرة بنت سند السلمي، أن مبادرة التدريب المتبادل تستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير مستوى الجودة في الخدمات المقدمة من الموظفين لسكان وزوار جدة.

وقالت "السلمي"، إن ورشة العمل الأولى أقيمت بمشاركة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، وجرى خلالها عرض منهجية أعمال المراجعة الداخلية وأثرها في تحسين الأداء، وتبادل الأفكار التي تدعم البلدية أو النطاق على حد سواء.

وسيتم إبلاغ الإدارات المعنية بمواعيد مناسبة لإكمال هذه المبادرة القيّمة للطرفين مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الراهنة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الإمارات: 2631 إصابة جديدة بـ"كورونا" و15 وفاة

الإمارات: 2631 إصابة جديدة بـ"كورونا" و15 وفاة

التعاون الإسلامي تدين بأشد العبارات معاودة الحوثي استهداف مطار أبها

التعاون الإسلامي تدين بأشد العبارات معاودة الحوثي استهداف مطار أبها

مع تعثر مفاوضات السلام.. قتلى وجرحى في تصاعد كبير للعنف في أفغانستان

مع تعثر مفاوضات السلام.. قتلى وجرحى في تصاعد كبير للعنف في أفغانستان

تشديد الاحترازات في الأقسام النسائية بالمسجد النبوي ضمن إجراءات عدة

تشديد الاحترازات في الأقسام النسائية بالمسجد النبوي ضمن إجراءات عدة

شبكة عيون الإخبارية