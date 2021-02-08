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"تجارة الشمالية" تضبط 28 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

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"تجارة الشمالية" تضبط 28 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية "تجارة الشمالية" تضبط 28 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية
نفذت 188 جولة ميدانية للتأكد من تطبيق التدابير الوقائية

نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة في منطقة الحدود الشمالية جولات ميدانية رقابية على المنشآت التجارية شملت محافظات المنطقة، وذلك لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار .

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة، أحمد الفايز، أن فرق الرقابة نفذت 188 جولة رقابية، وذلك خلال اليومين الماضيين، استهدفت الأسواق العامة والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وأسفرت عن ضبط 28 من المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية في مختلف المحافظات طُبقت بحقها العقوبات النظامية.

وذكر أن الجولات الرقابية مستمرة على مدار الساعة، مؤكدًا أهمية تطبيق المنشآت التجارية للاشتراطات الصحية, والتحقق من تفعيل تطبيق "توكلنا" للمتسوقين.

يشار إلى أن مخالفات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تنص على فرض غرامات مالية وتتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

وتستقبل وزارة التجارة بلاغات المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات 1900 أو الموقع الإلكتروني للوزارة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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