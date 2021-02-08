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العراق يدعو لتعزيز دور الجامعة العربية وآلياتها في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة

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العراق يدعو لتعزيز دور الجامعة العربية وآلياتها في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة العراق يدعو لتعزيز دور الجامعة العربية وآلياتها في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة

مصراوي Masrawy

05:37 م الإثنين 08 فبراير 2021

القاهرة - (أ ش أ):
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ضرورة العمل على تعزيز دور جامعة الدول العربية وآلياتها المختلفة في هذا الظروف التي تمر بالمنطقة كونها تمثل الإطار الشامل للعمل العربي المشترك والذي يساعد بشكل فاعل في التحرك كقوة إقليمية لها تأثيرها وموقعها المتميز بحكم ما يمتلكه أعضاءها من قدراتٍ وطاقاتٍ وثروات.
جاء ذلك في كلمته أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بدورته غير العادية اليوم /الاثنين/ برئاسة ؛ لبحث تطورات القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أهمية الاجتماع كونه يَأتي في ظِلّ ظروفٍ دوليةٍ وإقليميةٍ حساسة تتطلب مِن الجميع أن التعامل معها بما يضمن مصالح وحقوق الشعوب العربية وبما يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة.
وأعرب عن تطلعه إلى العمل الجاد والبناء مع الإدارة الأمريكية الجديدة بما يخدم العلاقات المشتركة بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار في ظل العديد من الأزمات التي عصفت بالمنطقة خلال السنوات السابقة، فضلا عن تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب في ظل عودة بعض النشاطات الإرهابية.
وشدد على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للعرب، مؤكدا موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتأطير هذا الحق من قبل القيادة الفلسطينية ومؤسسات السلطة الفلسطينية، وهي الممثلة للشعب الفلسطيني.. متطلعين إلى أن تشكل الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية المزمع إجراءها منتصف العام الحالي مرحلة مفصلية مهمة نحو تحقيق الرخاء والاستقرار للشعب الفلسطيني الشقيق. وتأمل في استمرار الدعم الدولي لوكالة الاونروا لما لها من دور مهم في التقليل من معاناة الشعب الفلسطيني وتوفير سبل العيش والاستقرار له.

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