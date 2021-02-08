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صور.. رفع آثار الناجمة عن السيول في وسط سيناء

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صور.. رفع آثار الناجمة عن السيول في وسط سيناء صور.. رفع آثار الناجمة عن السيول في وسط سيناء

مصراوي Masrawy

05:00 م الإثنين 08 فبراير 2021

شمال سيناء – أشرف سويلم :

تفقد اللواء أسامة أحمد محمد رئيس مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، المناطق التي تضررت بسبب السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت علي وسط سيناء وتسببت في سيول بمناطق عديدة.

وقال رئيس المدينة، إنه جرى معاينة طريق الاوسط الدولي وقرية الجفجافة والمدرسة التجارية وباقي المناطق الأكثر تضررًا من السيول وذلك لمعاينة حجم الأضرار الناتجة تنفيذًا لتعليمات محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة برفع كافة الأضرار الناجمة عن السيول

وأضاف رئيس المدينة، أنه تم الدفع بالمعدات المخصصة لمواجهة السيول والأزمات وجاري تطهير المناطق المتضررة وحصر الخسائر المادية.

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