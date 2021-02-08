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"بالجلباب في الحقل".. توفيق عكاشة يعود للظهور الإعلامي (صور)

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"بالجلباب في الحقل".. توفيق عكاشة يعود للظهور الإعلامي (صور) "بالجلباب في الحقل".. توفيق عكاشة يعود للظهور الإعلامي (صور)

مصراوي Masrawy

05:07 م الإثنين 08 فبراير 2021

كتب- محمد سامي:

قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قناة " الزراعية" الذراع الإعلامية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدأت في إذاعة تنويهات للإعلامي توفيق عكاشة من قلب الحقل، لتوعية المزارعين بأهمية التحول لأنظمة الري الحديث، كبديل للري بالغمر.

وأضاف إبراهيم، في تصريحات خاصة، أن ذلك يأتي في إطار البرنامج التوعوي الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارة الري لتطوير أساليب الري الحديثة، والتطبيق العملي بواقع 500 ألف فدان تنفذها كل وزارة.

يأتي ذلك في إطار خطة التطوير القناة التي تقوم بها الوزارة للارتقاء بالبرامج الإرشادية بشكل كبير، والوصول للمزارعين وحل مشكلاتهم.

عكاشة يوضح من خلال الفيديو أهمية تطوير الري في ترشيد المياه وزيادة الإنتاج وتخفيض مستلزماته، وزيادة مساحة الرقعة الزراعية وتكاليف الطاقة والأسمدة والمبيدات ومكافحة الحشائش.

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