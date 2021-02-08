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الرئيس يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة

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الرئيس السيسي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة الرئيس يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة

مصراوي Masrawy

04:44 م الإثنين 08 فبراير 2021

كتب- محمد سامي:

زار الرئيس عبد الفتاح ، صباح اليوم، للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع على الموقف التنفيذي والإنشائي لعدد من الأحياء والمنشآت منها مركز الثقافى الإسلامى الذي يحتوي على أحد أكبر المساجد فى العالم هو مسجد مصر بسعة مصلين 107 آلاف مصلی وترتفع مآذنه بطول 140 مترا، ويتضمن مجموعة من القاعات الضخمة للاحتفالات والمناسبات وتحفيظ قرآن للرجال والسيدات والأطفال كما يحتوى على ساحة انتظار للسيارات وجراج متعدد الأدوار (7 دور) بسعة إجمالية 3000 سيارة.​

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