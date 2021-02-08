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وزير الثقافة يترأس اجتماع مجلس أمناء "ثنائيات الدرعية"

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وزير الثقافة يترأس اجتماع مجلس أمناء "ثنائيات الدرعية" وزير الثقافة يترأس اجتماع مجلس أمناء "ثنائيات الدرعية"
تضمّن وضع الإطار الإداري وحدود الصلاحيات والمسؤوليات

وزير الثقافة يترأس اجتماع مجلس أمناء

عقد مجلس أمناء مؤسسة "ثنائيات الدرعية"، أمس، اجتماعه الأول برئاسة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المؤسسة، بحضور أعضاء المجلس.

وشهد الاجتماع مناقشة آليات العمل ووضع الإطار الإداري وحدود الصلاحيات والمسؤوليات والمهام التي سيتولاها مجلس الأمناء، خلال عمله في الفترة المقبلة.

وتناول الاجتماع المرئي سير الأعمال لمؤسسة "ثنائيات الدرعية" منذ إنشائها في مايو 2020م، والمشاريع المرتبطة بها.

واستعرض المجلس التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة، وجدول الاجتماعات المخطط لها للعام الحالي 2021م.

ووافق مجلس الأمناء على لائحة عمل المجلس.

يُذكر أن مؤسسة "ثنائيات الدرعية" مسؤولةٌ عن تنظيم بينالي فني سنوي في الدرعية بهدف تطوير الساحة الفنية في المملكة، وتمكين الفنانين السعوديين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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