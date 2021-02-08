تحرير 16 محضرًا خلال حملة تموينية في رأس البر

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، حملة تموينية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، للمرور على الأسواق ومتابعة حركة السلع ومدى سلامتها وانطباق الاشتراطات عليها.

وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرا تمثلت في محضرين لغش تجاري، بعد ضبط كميات من الدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، طبقًا لتقرير الطب البيطري.

كما جرى تحرير ٨ محاضر شهادة صحية، و٦ محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع ومحضر لمخالفة اشتراطات النظافة، ومحضر لنقص وزن للخبز البلدي المدعم.

وجرى إعدام عدد من المنتجات الغذائية، وسحب ١١ عينة من محلات السوبرماركت والحلويات، وإرسالها للفحص بالمعامل المشتركة بدمياط.