بدء تركيب 3300 قطعة موفرة للمياه في دور بالبحيرة

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مصراوي Masrawy

البحيرة - أحمد نصرة:

بدأت محافظة البحيرة في تركيب 3381 قطعة موفرة لمياه الشرب داخل دور العبادة بمراكز كفر الدوار وإدكو و شبراخيت.

يأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية لبروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتوريد وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة.

يذكر أن المرحلة الأولى شهدت تركيب 4671 قطعة موفرة داخل 289 مسجد وكنيسة بمراكز دمنهور، كفرالدوار، رشيد، إدكو، المحمودية،و شبراخيت.