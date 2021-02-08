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بلاغ يتهم صاحب مصنع بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 600 ألف جنيه في الدقهلية

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بلاغ يتهم صاحب مصنع بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 600 ألف جنيه في الدقهلية بلاغ يتهم صاحب مصنع بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 600 ألف جنيه في الدقهلية

مصراوي Masrawy

04:52 م الإثنين 08 فبراير 2021

الدقهلية - رامي محمود:

حرر عدد من المواطنين بمدينة المنصورة بلاغًا ضد صاحب مكتب استيراد وتصدير بالنصب عليهم وتحصله منهم على مبالغ ماليه مقابل تشغيلها في صناعة البلاستيك مقابل أرباح ٥٪؜ من رأس المال.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورد بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة المحضر رقم 3 أحوال المحرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة شرق الدلتا" يتضمن بلاغ "أشرف.ش" 39 سنة، عامل بمدرسة عقل الإبتدائية، ومقيم دائرة قسم ثان المنصورة، وآخرين بقيام "عوض .م .ع .ح" 41 سنة، صاحب مكتب استيراد وتصدير ومقيم منطقة "جديلة" دائرة القسم بالاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تصنيع البلاستيك وتحصل من الشاكين على مبالغ مالية تقدر (٦٢٥٠٠٠ جنيه) مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 5% من قيمة رأس المال إلا أنه عجز عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

قيد المحضر برقم ١٣٦٧ لسنة ٢٠٢١ جنح قسم ثان المنصورة تمهيدا للعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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