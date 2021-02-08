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تعليم الوادي الجديد: استعدادات مكثفة لامتحانات الفصل الدراسي الأول

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تعليم الوادي الجديد: استعدادات مكثفة لامتحانات الفصل الدراسي الأول تعليم الوادي الجديد: استعدادات مكثفة لامتحانات الفصل الدراسي الأول

مصراوي Masrawy

04:44 م الإثنين 08 فبراير 2021

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، على المتابعة اللحظية مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ م.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة، إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل جميع المدارس وبما يضمن سلامة الجميع، لافتًا إلى تقديم كافة سبل الدعم لجميع الطلاب وتلقى الاستفسارات والرد عليها من معلميهم إلى جانب تنفيذ مجموعات التقوية والقوافل التعليمية لإمداد الطلاب بالمراجعات النهائية للمنهج الدراسي وتأهيلهم لخوض أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة.

وعلى جانب آخر، يستأنف قطاع التعليم بالوادي الجديد، العمل بمجموعات التقوية للمراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية، يأتي ذلك مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة وبما يضمن سلامة الجميع.

فيما شهدت مدارس الثمانين بإدارة باريس التعليمية مراجعات نهائية للمنهج الدراسي الخاص بالفصل الدراسي الاول (مادة الدراسات الاجتماعية -اللغة الإنجليزية) لطلاب الشهادة الإعدادية، وشهدت إدارة بلاط التعليمية مجموعات تقوية لتلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية تضمنت واللغة العربية والرياضيات.

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