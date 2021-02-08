أخبار عاجلة

الإمارات: 2631 إصابة جديدة بـ"كورونا" و15 وفاة -
التعاون الإسلامي تدين بأشد العبارات معاودة الحوثي استهداف مطار أبها -
مع تعثر مفاوضات السلام.. قتلى وجرحى في تصاعد كبير للعنف في أفغانستان -
تشديد الاحترازات في الأقسام النسائية بالمسجد النبوي ضمن إجراءات عدة -
اعتماد ترسية أول عقد استثماري لتشغيل مشروع وسط العوامية.. تفاصيل -
"آسفة جدًا يا يوسف".. فتاة تعتذر لشاب بلافتة في أحد شوارع قنا -
بالصور.. الانتهاء من تطوير طريق نبق بشرم الشيخ -
فيروس كورونا "هنا ليبقى " -
بالصور.. رصف طريق خان أسوان بتكلفة 6 ملايين جنيه -
يختصر زمن الرحلات.. الوزير يتابع أعمال تنفيذ القطار الكهربائي العين السخنة- العلمين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. رفع 900 متر مكعب مخلفات صلبة وحيوانات نافقة في حملة نظافة بالأقصر

Print
صور.. رفع 900 متر مكعب مخلفات صلبة وحيوانات نافقة في حملة نظافة بالأقصر صور.. رفع 900 متر مكعب مخلفات صلبة وحيوانات نافقة في حملة نظافة بالأقصر

مصراوي Masrawy

04:43 م الإثنين 08 فبراير 2021

الأقصر- محمد محروس:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت جنوبي محافظة، اليوم الإثنين، حملة نظافة مكبرة استهدفت طريق جمعية إصلاح أرمنت الحيط وطريق على جرب وبعض طرق الزراعات الفرعية.

وأسفرت الحملة عن رفع ٤٠٠م٣ حيوانات نافقة ومخلفات مباني ومخلفات أشجار بطول ٨٠٠م.

وفي قرية أرمنت الوابورات استهدفت الحملة طريق ترعة السواحل بنجع دنقل وطريق السجل المدني خلف العمارات ومنطقة ال ١٤ وشارع الشهيد عبد الرحمن وتم رفع ٣٠٠م٣ قمامة وأتربة ومخلفات مباني بطول ١٠٠٠م .

و في منطقة المراعزة الشرقية وشارع الشيخ عبد الباسط عبد الصمد جرى تكثيف أعمال النظافة وتقليم الأشجار وتم رفع ٢٠٠م٣ تتربة وقمامة ومخلفات أشجار، وذلك بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة تحت إشراف مدير مرافق المركز ومشرفين وعمال النظافة والتجميل.

جاء ذلك في إطار توجيهات السيد المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الطيران: محاسبة المقصرين في مجال إجراءات السلامة التي تطبقها "مصر للطيران"

وزير الطيران: محاسبة المقصرين في مجال إجراءات السلامة التي تطبقها "مصر للطيران"

ممشى أهل مصر على نهر النيل مجانا لكل المصريين

ممشى أهل مصر على نهر النيل مجانا لكل المصريين

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

شبكة عيون الإخبارية