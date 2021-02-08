صور.. رفع 900 متر مكعب مخلفات صلبة وحيوانات نافقة في حملة نظافة بالأقصر

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مصراوي Masrawy

الأقصر- محمد محروس:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت جنوبي محافظة، اليوم الإثنين، حملة نظافة مكبرة استهدفت طريق جمعية إصلاح أرمنت الحيط وطريق على جرب وبعض طرق الزراعات الفرعية.

وأسفرت الحملة عن رفع ٤٠٠م٣ حيوانات نافقة ومخلفات مباني ومخلفات أشجار بطول ٨٠٠م.

وفي قرية أرمنت الوابورات استهدفت الحملة طريق ترعة السواحل بنجع دنقل وطريق السجل المدني خلف العمارات ومنطقة ال ١٤ وشارع الشهيد عبد الرحمن وتم رفع ٣٠٠م٣ قمامة وأتربة ومخلفات مباني بطول ١٠٠٠م .

و في منطقة المراعزة الشرقية وشارع الشيخ عبد الباسط عبد الصمد جرى تكثيف أعمال النظافة وتقليم الأشجار وتم رفع ٢٠٠م٣ تتربة وقمامة ومخلفات أشجار، وذلك بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة تحت إشراف مدير مرافق المركز ومشرفين وعمال النظافة والتجميل.

جاء ذلك في إطار توجيهات السيد المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.