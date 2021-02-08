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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظة المنيا، اليوم الإثنين، 3 مراكز مطورة لخدمة المواطنين بمراكز "سمالوط، وبني مزار، ومطاي"، ضمن 16 مركز خدمة مطور تم تأهيله على مستوى المحافظة.

وتقدم المراكز المطورة الخدمات التموينية للمواطنين مثل استخراج بدل فاقد، بدل تالف، إصدار فصل اجتماعي، إضافة أفراد جدد للبطاقة، تحويل البطاقة من محافظة لأخرى وغيرها من الخدمات الأخرى، وتعتمد المراكز على تقنية النداء الآلي لتنظيم تقديم الخدمات للجمهور وتضم استراحة لانتظار المواطنين.

وقال الوزير، إن رفع مستوى أداء الخدمات يأتي في إطار الاهتمام بالمواطن المصري وبناء الانسان، في مختلف المجالات منها التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وكافة الخدمات المترتبة على مستوي معيشة الفرد.

وأوضح مصيلحي، أن دور وزارة التموين هو تحقيق الأمن الغذائي، ومحافظة المنيا تعد من أكبر المحافظات المنتجة للقمح، والتأكد من توافر الصوامع ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للإهتمام بالمشروع القومي للصوامع، حيث تم رفع القوة التخزينية الي 3.2 مليون طن خلال الفترة من بعد عام 2014، مضيفًا أن هذه الفترة جرى زيادة القوة الإنتاجية للضعف من حجم التخزين، بالإضافة لإعادة تأهيل الصوامع القديمة.

وأضاف الوزير، أنه جاري أيضًا إنشاء الصوامع الحقلية على أرض محافظة المنيا، والتي بدأت فعليا في مركز العدوة، وهناك 4 صوامع أخرى، سيتم إنشاءها.

وأوضح "القاضي"، أن محافظة المنيا بها 3057 مخبز بلدي، وبطاقات التموين تصل الى مليون و153 ألف بطاقة، بحوالي 4 ملايين ونصف المليون مواطن بنسبة 75% تشملهم بطاقات التموين.

وأضاف المحافظ، أنه يجرى عقد حوارات مجتمعية مع أهالي القرى المستهدفة لمعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم، مؤكدا أن محافظة المنيا ستشهد العديد المشروعات التنموية خلال الفترة المقبلة.