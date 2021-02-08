بالأسماء..إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أُصيب 4 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ملاكي اليوم الإثنين، بمركز بلاط في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 4 أشخاص مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.

تبين انقلاب سيارة ملاكي بمدينة بلاط، أسفر عن إصابة كل من، يوسف عوض همام ،21 عامًا، محمد محمود عبد العزيز، 16عامًا، محمد أحمد حسن، 26 عامًا، عماد محمد شعبان، 23 عامًا، بجروح وكدمات متفرقة واشتباه كسور بمناطق متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام، لتلقي العلاج، وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.