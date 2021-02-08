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صور.. وكيل تعليم الوادي الجديد يشهد مجموعات التقوية وبرامج تأهيل القيادات

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صور.. وكيل تعليم الوادي الجديد يشهد مجموعات التقوية وبرامج تأهيل القيادات صور.. وكيل تعليم الوادي الجديد يشهد مجموعات التقوية وبرامج تأهيل القيادات

مصراوي Masrawy

04:36 م الإثنين 08 فبراير 2021

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شهد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، فعاليات برنامج تحدي الدروس الخصوصية والمنفذ بالمركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة.

وقال النيلي، في بيان صحفي له، اليوم الإثنين، إن البرنامج يهدف لتنفيذ مراجعات نهائية للمنهج الدراسي بالمواد المختلفة للفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، مع تقديم كافة سبل الدعم لهم وبما يضمن تأهيلهم وإعدادهم لامتحانات الفصل الدراسي الأول، يحاضر بالبرنامج نخبة متميزة من ذوي الخبرات والمتميزين بالمواد الدراسي.

أشار النيلي، إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية لمجابهة المستجد، حيث يُمنع دخول الطالب إلى المركز إلا بالكمامة والتباعد بين الطلاب داخل قاعة المحاضرات بالإضافة لأعمال التطهير والتعقيم.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، متابعة تنفيذ فعاليات الأسبوع الأول لبرنامج إعداد وتأهيل القيادات التربوية بإدارتي باريس والفرافرة لليوم الثاني على التوالي.

وأشار النيلي، إلى أن اليوم شهدت إدارة الفرافرة التعليمية محاضرة حول فنيات المتابعة والتقويم فيما شهدت إدارة باريس التعليمية محاضرة حول تنمية المهارات القانونية، وذلك تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية ورؤية 2030، والحرص على إعداد وتأهيل القيادات التربوية القادرة على تحمل المسئولية.

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