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"حياة كريمة".. حصر أعداد المتسربين وفتح فصول التعليم المجتمعي في دمياط

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"حياة كريمة".. حصر أعداد المتسربين وفتح فصول التعليم المجتمعي في دمياط "حياة كريمة".. حصر أعداد المتسربين وفتح فصول التعليم المجتمعي في دمياط

مصراوي Masrawy

04:32 م الإثنين 08 فبراير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

عقد عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الإثنين، اجتماعا لبحث آليات تفعيل دور التعليم المجتمعي في تطبيق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتعزيز المشاركة المجتمعية في تحقيق طفرة تنموية ومجتمعية بقرى المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه من المقرر حصر طلاب المدارس المتسربين من مختلف المراحل التعليمية، وفتح فصول للتعليم المجتمعي لإعداد جيل من الشباب قادر على مواكبة التقدم التكنولوجي، وترسيخ مبادئ الديمقراطية والمواطنة والانتماء وتنمية قدراتهم على الإبداع والابتكار.

وأكد على الاهتمام الكبير الذي تبذله الدولة لتوفير حياة كريمة في فترة مهمة من تاريخ البلاد، حيث تنتقل فيها خطط التنمية البشرية إلى مرحلة مستقبلية تتطلب فيها كوادر بشرية تتميز بالقدرة على الابتكار والإبداع، وإثبات الذات والمقدرة على المنافسة.

أضاف وكيل الوزارة، أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بإحداث نقلة نوعية في التعليم بشكل عام والتعليم المجتمعي بشكل خاص.

ومدارس التعليم المجتمعي، فكرة عملية تساهم في تعليم الأطفال المتسربين والمحجمين عن التعليم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، والمشاركة المجتمعية بشكل سهل عن طرق تقريب المسافات وإتاحة الفرص لهم للتعلم.

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