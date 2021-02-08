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رئيس البرلمان: نحن مع أمناء على الوطن

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رئيس البرلمان: نحن مع الحكومة أمناء على الوطن رئيس البرلمان: نحن مع أمناء على الوطن

مصراوي Masrawy

04:30 م الإثنين 08 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأثنين: "إننا جميعا مع .. أمناء على الوطن".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، بيانها حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة ( تنطلق 2018-2020)، في تعقيبه علي النواب.

وفي سياق متصل، شدد رئيس المجلس علي أهمية الالتزام بالوقت خلال الحديث، قائلاً: إذا التزمنا بالوقت هنتكلم كلنا، وسيكون هناك فرصة للجميع.

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مصراوي Masrawy

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