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وزارة الرياضة: 77 نادياً مؤهلاً للدخول في مرحلة جمع النقاط الموحد للحصول على الدعم المخصص للألعاب المختلفة

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وزارة الرياضة: 77 نادياً مؤهلاً للدخول في مرحلة جمع النقاط الموحد للحصول على الدعم المخصص للألعاب المختلفة وزارة الرياضة: 77 نادياً مؤهلاً للدخول في مرحلة جمع النقاط الموحد للحصول على الدعم المخصص للألعاب المختلفة

وزارة الرياضة: 77 نادياً مؤهلاً للدخول في مرحلة جمع النقاط الموحد للحصول على الدعم المخصص للألعاب المختلفة

أعلنت وزارة الرياضة، الاثنين، نجاح 77 نادياً من أصل 84 نادياً من مختلف الفئات والدرجات، تقدموا بالمستندات والمتطلبات اللازمة للدخول لبرنامج جمع النقاط الموحد، من أجل الحصول على الدعم المخصص للألعاب المختلفة للموسم الثاني من استراتيجية دعم الأندية.
ووفقًا لتقرير فريق عمل استراتيجية دعم الأندية، فقد نجح 77 نادياً في التأهل إلى مرحلة جمع النقاط، والمنافسة للحصول على الدعم الذي يصل إلى 480 مليون ريال، والذي سبق إعلانه في أكتوبر 2020 وتم خلاله الكشف عن استراتيجية دعم الأندية الرياضية، التي تقوم على تشغيل وتطوير الأندية، مما يعزز المزيد من الاستدامة الإدارية والمالية، وذلك بالارتكاز على مشاركتها والنتائج التي تحققها ضمن نظام "النقاط الموحد".
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن 77 ناديًا باتت حالياً لديها 10 رياضات مختلفة وأكثر، بزيادة تصل نسبتها إلى 97 في المئة مقارنة بالموسم الماضي، والتي تخول لها الدخول في نظام النقاط الموحد للحصول على هذا الدعم، وفقًا للاشتراطات والمعايير المحددة.
وكان فريق استراتيجية دعم الأندية، قد أوضح في فترة سابقة آلية الدعم للموسم الثاني من الاستراتيجية، وفق عدد النقاط الإجمالي الذي يحصده النادي عبر أدائه في مختلف المسابقات وفي جميع الرياضات، وتطبيق المعايير الخمسة في نظام النقاط الموحد، وتتلخص في تقديم خطة تطوير الألعاب المختلفة، والمشاركة في 10 ألعاب على الأقل، والمنافسة على 5 من الألعاب المختارة، والمنافسة على 5 من الألعاب المختارة في الفئات السنية، إضافة إلى تنفيذ برامج لتطوير الفئات السنية لـ 8 من الألعاب المختارة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية