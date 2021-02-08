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المؤتمر العربي يستعرض الانعكاسات الأمنية لحركة اللجوء في المنطقة

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المؤتمر العربي يستعرض الانعكاسات الأمنية لحركة اللجوء في المنطقة المؤتمر العربي يستعرض الانعكاسات الأمنية لحركة اللجوء في المنطقة
خلال الاجتماع التاسع عشر لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات

المؤتمر العربي يستعرض الانعكاسات الأمنية لحركة اللجوء في المنطقة

تنطلق في تونس غدًا - عبر الدائرة التلفزيونية - أعمال المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات، وسيلقي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان كلمة خلال الافتتاح في المؤتمر.

وأوضحت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في بيان أن هذا المؤتمر، سيشهد مشاركة رؤساء أجهزة الهجرة والجوازات وممثليهم في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وسيناقش المؤتمر عددًا من المواضيع المهمة المدرجة على جدول أعماله، من بينها: مهام واختصاصات وتسميات أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية والأحوال المدنية في الدول الأعضاء، والمستجدات في مجال تزوير وثائق السفر وسبل مواجهته.

وسيستعرض المجتمعون دراسة حول الانعكاسات الأمنية لحركة اللجوء في المنطقة العربية، وينظر في مشروع خطة استرشادية لتعامل أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية مع اللاجئين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية