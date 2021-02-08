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كورونا في باكستان.. 1037 إصابة جديدة و59 وفاة و1260 حالة شفاء

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كورونا في باكستان.. 1037 إصابة جديدة و59 وفاة و1260 حالة شفاء كورونا في باكستان.. 1037 إصابة جديدة و59 وفاة و1260 حالة شفاء
خلال الـ 24 ساعة الماضية

كورونا في باكستان.. 1037 إصابة جديدة و59 وفاة و1260 حالة شفاء

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1037 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 555511 حالة، منها 31983 حالة نشطة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بأنه تم تسجيل 1260 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 511502 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.
وأضاف أنه تم تسجيل 59 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12026 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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