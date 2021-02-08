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تسجيل حالتي وفاة بكورونا وإصابة اثنين آخرين في شمال سيناء

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مصراوي Masrawy

04:29 م الإثنين 08 فبراير 2021

شمال سيناء - أشرف سويلم :

أعلنت مديرية الصحة في شمال سيناء ، في بيان رسمي اليوم عن وفاة حالتين مصابتين بكورونا كانتا تخضعان للعلاج بقسم العزل بمستشفي العريش العام ليرتفع بذلك إجمالي وفيات كورونا بشمال سيناء منذ بداية الجائحة إلى 98 حالة وفاة.

بينما أشار البيان اليوم إلى تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا ليرتفع اجمالي الإصابات بالمحافظة إلى 295 حالة إيجابية فضلا عن شفاء 4 حالات ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء بالمحافظة منذ بداية الجائحة إلى 1620 حالة شفاء.

ولفت البيان ، إلى وجود 3 حالات إيجابية تحت الحجز بأقسام العزل و56 حالة عزل منزلي بالمحافظة

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