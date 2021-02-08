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ننشر نتيجة انتخابات النقابات الفرعية لمحامين

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ننشر نتيجة انتخابات النقابات الفرعية لمحامين مصر ننشر نتيجة انتخابات النقابات الفرعية لمحامين

مصراوي Masrawy

04:19 م الإثنين 08 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

ننشر نتيجة انتخابات النقابات الفرعية لمحامين ، بحسب ما أعلنته اللجنة القضائية المشرفة عليها.

وكان مجدي سخي، أعلن رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية لمحامين مصر، ووكيل مجلس نقابة المحامين، أن المؤشرات الأولية تفيد باكتمال النصاب القانوني لـ 16 من إجمالي 18 نقابة فرعية تجرى فيها انتخابات المرحلة الأولى وهي: "جنوب الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".​

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