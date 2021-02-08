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تجمع سياسي لبناني: حزب الله يبقى متهما أساسيا في اغتيال الناشط لقمان سليم

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تجمع سياسي لبناني: حزب الله يبقى متهما أساسيا في اغتيال الناشط لقمان سليم تجمع سياسي لبناني: حزب الله يبقى متهما أساسيا في اغتيال الناشط لقمان سليم

مصراوي Masrawy

04:09 م الإثنين 08 فبراير 2021

بيروت- (أ ش أ):

دعا أعضاء لقاء سيدة الجبل (تجمع سياسي – ثقافي لبناني يستهدف تعزيز قيم العيش المشترك المسيحي الإسلامي)، الأمم المتحدة إلى إطلاق تحقيق دولي لكشف الملابسات والحقيقة في اغتيال الناشط والباحث لقمان سليم، مشيرين إلى أن "حزب الله" يبقى متهما أساسيا في هذه الجريمة كونها وقعت داخل منطقة نفوذه وسيطرته.

واعتبر أعضاء لقاء سيدة الجبل – في ختام اجتماعهم المنعقد اليوم – أن السلطات اللبنانية متقاعسة عن أداء واجبها في التحقيقات المتعلقة باغتيال لقمان سليم وأنها "خاضعة للوصاية الإيرانية".. مشيرين إلى أنه على الرغم من مضي 5 أيام على وقوع الجريمة إلا أنه لم يتبين حتى الآن أي جدية في التحقيقات تظهر حيثيات الجريمة ومن حرض عليها ومن نفذها.

ودعا أعضاء اللقاء، القوى السياسية الحريصة على سيادة لبنان واستقلاله، إلى تحمل واجباتها ومسئولياتها الوطنية واتخاذ مواقف وخطوات جدية في مواجهة عودة "مسلسل الاغتيالات والوصاية الإيرانية وسلاح ميليشيا حزب الله وذلك دفاعا عن الدستور وقرارات الشرعية الدولية وحرية اللبنانيين وأمنهم وحقهم في التعبير الحر عن رأيهم".

وعُثر قبل بضعة أيام على جثة الناشط والباحث لقمان سليم، وهو معارض قوي لحزب الله في لبنان، داخل سياراته بإحدى بلدات منطقة الجنوب اللبناني، حيث تبين إنه اغتيل بـ 6 طلقات نارية في الرأس والظهر.

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