تحذير من السفر لولاية نمساوية بسبب انتشار السلالة الجنوب افريقية لكورونا

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مصراوي Masrawy

فيينا- (د ب أ):

أعلنت الحكومة النمساوية اليوم الاثنين إصدار تحذير فوري من السفر إلى ولاية تيرول الواقعة في جنوب البلاد بسبب وضع وباء كورونا الذي تم توصيفه على أنه حرج.

كانت تيرول شهدت مؤخرا انتشارا للسلالة الجنوب افريقية من فيروس كورونا المستجد.

وقال المستشار النمساوي، زباستيان كورتس:" لهذا يجب فعل كل شيء من أجل منع استمرار انتشار الطفرات".

كانت الحكومة المحلية للولاية قد رفضت التشديدات بشكل قاطع وأصدرت حزمة تدابير خاصة بها قبل وقت قصير من صدور التحذير من السفر.

وبحسب بيان الحكومة الاتحادية فإنه ينبغي التخلي عن كل الرحلات غير الضرورية إلى تيرول كما طالبت الحكومة كل الأشخاص الذين قضوا عطلاتهم في تيرول في الأسبوعين الأخيرين إلى إجراء اختبار للكشف عن كورونا، كما سيتعين على المسافرين من تيرول إجراء اختبار قبل السفر إلى ولاية أخرى.

وحسب تقديرات خبراء استندت إليها الحكومة الاتحادية في إصدار قرار التحذير من السفر، فإن الولاية بها في الوقت الراهن 293 حالة إصابة بالسلالة التي تم اكتشافها في جنوب افريقيا.

وكان خبراء قد طالبوا بسبب وضع كورونا في تيرول بعزل بعض المناطق على الأقل، وكانت الولاية في مفاوضاتها مع وزارة الصحة الاتحادية قد قدمت مقترحات لاحتواء الأزمة ودعت سكانها إلى تقييد التنقل.

كما تضمنت المقترحات تقديم شهادة سلبية لاختبار كورونا قبل ركوب قطارات التلفريك وإجراء اختبارات شاملة في بعض المناطق التي ثبت ظهور الفيروس فيها بشكل متكرر.