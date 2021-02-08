أمانة الباحة تغلق 73 محلاً وتصدر 155 مخالفة

★ ★ ★ ★ ★

شملت عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية

أغلقت أمانة منطقة الباحة في الأسبوع الماضي (٧٣) منشأة تجارية، وأصدرت عدد (١٥٥) مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أنجزت إدارات صحة البيئة والطوارئ بالأمانة والبلديات التابعة بها بالمنطقة عدد (١٢٨٦) جولة ميدانية شملت المنشآت التجارية كالمطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية وصوالين الحلاقة وما في حكمها.

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، بأن الجولات الميدانية المكثفة مستمرة ومتواصلة، وذلك للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، وتطبيق كافة العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى.

وبيّن أن الأمانة وبلديات المنطقة تستقبل بلاغات المواطنين والمقيمين عن مخالفات الإجراءات الاحترازية؛ للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية (٩٤٠) حيث يتم على الفور مباشرتها ميدانياً واتخاذ اللازم حيالها وفق الأنظمة والتعليمات.