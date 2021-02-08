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تأجيل طعن المتهمين في "أحداث شغب بلبيس" على حكم حبسهم لـ 12 أبريل

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تأجيل طعن المتهمين في "أحداث شغب بلبيس" على حكم حبسهم لـ 12 أبريل تأجيل طعن المتهمين في "أحداث شغب بلبيس" على حكم حبسهم لـ 12 أبريل

مصراوي Masrawy

03:57 م الإثنين 08 فبراير 2021

كتب- طارق سمير:

قررت محكمة النقض، اليوم الإثنين، تأجيل نظر طعن أعضاء من الجماعة الإرهابية، على حكم السجن 3 سنوات، لحيازتهم منشورات تحريضية ضد الدولة وترويجها وعقد لقاءات تنظيمية تحرض على العنف، لجلسة 12 أبريل المقبل.

كانت محكمة جنح إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل، رئيس المحكمة عاقبت، 7 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن 3 سنوات، لحيازتهم منشورات تحريضية ضد الدولة وترويجها وعقد لقاءات تنظيمية تحرض على العنف.

ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، القبض على 7 أشخاص من بينهم صاحب مطعم ومحاسب وعامل ومدرس أزهري ونجار مسلح ومراقب جودة بإحدى الشركات وعامل، جميعهم مقيمين دائرة مركز بلبيس، لانضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية، وعقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة، وتحرر لهم محضر 602 جنح أمن دولة طوارئ بلبيس لسنة 2020.

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