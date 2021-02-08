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الرئيس التونسي يوجه دعوة لأعضاء السلطة الانتقالية المنتخبة في ليبيا لزيارة البلاد

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الرئيس التونسي يوجه دعوة لأعضاء السلطة الانتقالية المنتخبة في ليبيا لزيارة البلاد الرئيس التونسي يوجه دعوة لأعضاء السلطة الانتقالية المنتخبة في ليبيا لزيارة البلاد

مصراوي Masrawy

03:39 م الإثنين 08 فبراير 2021

تونس- (د ب أ):

وجه الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين الدعوة لأعضاء السلطة التنفيذية المنتخبة في ليبيا لزيارة تونس، في مسعى لدعم مسار التسوية السياسية خلال المرحلة الانتقالية في البلد الجار.

وأعلن سعيد، في بيان رئاسي، عن ارتياحه لنتائج الانتخابات، وقال في مكالمة مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي "إن نجاح هذه الانتخابات يعد حدثا تاريخيا لأنها نابعة من إرادة الليبيين أنفسهم".

وجاء في البيان الرئاسي أن رئيس الجمهورية وجه الدعوة إلى محمد المنفي وكافة أعضاء السلطة التنفيذية المنتخبة لزيارة تونس في أقرب الآجال الممكنة.

وكانت تونس محطة بارزة في طريق التسوية بين الفرقاء الليبيين عندما احتضنت الحوار الليبي في تشرين ثان/نوفمبر 2020 برعاية الأمم المتحدة، والذي توصل إلى الاتفاق حول موعد الانتخابات المقررة في كانون أول/ديسمبر من العام الجاري.

وقال سعيد إن "الحل الدائم للأزمة في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا ليبيا ليبيا". كما أكد في البيان الحرص "على أن تظل العلاقات بين تونس وليبيا علاقات بين شعب واحد تجمع بين أفراده روابط متميزة عبر التاريخ".

ونقلت الرئاسة عن المنفي شكره "للرئيس سعيد وتطلعه لفتح آفاق جديدة للعلاقات بين تونس وليبيا".

ويتوقف جزء كبير من التعافي الاقتصادي والاستقرار الأمني في تونس على مدى تقدم العملية السياسية والانتقال إلى وضع المؤسسات الدائمة في ليبيا.

وكانت ليبيا تضم جالية تونسية تقدر بعشرات الآلاف من العائلات المتصاهرة مع الليبيين والعمال، لكن أغلبهم عاد إلى تونس مع تدهور الوضع الأمني في البلاد مع تصاعد النزاعات المسلحة بعد الإطاحة بحكم العقيد الراحل معمر القذافي في 2011.

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