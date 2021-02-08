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تدافع عن طرد دبلوماسيين أوروبيين شوهدوا في مظاهرات نافالني

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روسيا تدافع عن طرد دبلوماسيين أوروبيين شوهدوا في مظاهرات نافالني تدافع عن طرد دبلوماسيين أوروبيين شوهدوا في مظاهرات نافالني

مصراوي Masrawy

03:37 م الإثنين 08 فبراير 2021

موسكو- (د ب أ):

دافعت اليوم الاثنين عن طرد ثلاثة دبلوماسيين من ألمانيا وبولندا والسويد، بسبب ما تردد حول مشاركتهم في احتجاجات لدعم المعارض البارز السجين أليكسي نافالني.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة انترفاكس: "أوضح الجانب الروسي أنه لا ينوي التسامح مع شيء من هذا النوع".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة أن الدبلوماسيين الثلاثة "أشخاص غير مرغوب فيهم"، قائلة إنهم شاركوا في احتجاجات غير مصرح بها في موسكو وسان بطرسبرج في 23 يناير.

وقدمت تقارير بثها التلفزيون الروسي الرسمي الدبلوماسيين كمجرمين، وبثت لقطات من كاميرات المراقبة للاحتجاجات مع وضع دوائر حول وجوه الدبلوماسيين وأسمائهم الكاملة ووظائفهم.

ورفضت حكومات ألمانيا والسويد وبولندا ذلك قائلة إن ممثليها كانوا حاضرين في الاحتجاجات كمراقبين وليس كمشاركين.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن الدبلوماسي الألماني أنجز مهمته المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للحصول على معلومات حول التطورات على الأرض عبر السبل القانونية.

كما وصفت المستشارة أنجيلا ميركل طرد الدبلوماسيين بأنه "غير مبرر".

وجاءت انتقادات أيضا من وزارة الخارجية الأمريكية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من بين آخرين.

وفي 23 يناير، تظاهر عشرات الآلاف في أنحاء روسيا من أجل إطلاق سراح نافالني وضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتم القبض على آلاف الأشخاص.

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