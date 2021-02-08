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الفصائل الفلسطينية تشكر الرئيس على دعم ورعاية القضية الفلسطينية

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الفصائل الفلسطينية تشكر الرئيس السيسي على دعم ورعاية القضية الفلسطينية الفصائل الفلسطينية تشكر الرئيس على دعم ورعاية القضية الفلسطينية

مصراوي Masrawy

03:09 م الإثنين 08 فبراير 2021

القاهرة- (أ ش أ):

برعاية مصرية كريمة بدأت الفصائل الفلسطينية، اليوم، اجتماعات الحوار الوطني بالقاهرة، وذلك بمشاركة ١٥ فصيلا وقوى وطنية وشخصيات مستقلة، حيث قدمت جميع الفصائل شكرها للسيد الرئيس عبد الفتاح على دعم ورعاية للقضية الفلسطينية، مثمنين جهود مصر وتضحياتها المستمرة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني، مؤكدين حرصهم على تحقيق الوحدة الفلسطينية والشراكة الوطنية.

تم خلال الاجتماعات مناقشة القضايا المتعلقة بإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني وإجراءات عقد الانتخابات العامة الفلسطينية.

ومن المقرر أن تستمر اجتماعات الفصائل الفلسطينية بمصر حتى يوم غد الثلاثاء، والتي تجري في أجواء إيجابية وعزم وتصميم على الخروج بنتائج تحقيق طموح الشعب الفلسطيني.

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