أخبار عاجلة

الإمارات: 2631 إصابة جديدة بـ"كورونا" و15 وفاة -
التعاون الإسلامي تدين بأشد العبارات معاودة الحوثي استهداف مطار أبها -
مع تعثر مفاوضات السلام.. قتلى وجرحى في تصاعد كبير للعنف في أفغانستان -
تشديد الاحترازات في الأقسام النسائية بالمسجد النبوي ضمن إجراءات عدة -
اعتماد ترسية أول عقد استثماري لتشغيل مشروع وسط العوامية.. تفاصيل -
"آسفة جدًا يا يوسف".. فتاة تعتذر لشاب بلافتة في أحد شوارع قنا -
بالصور.. الانتهاء من تطوير طريق نبق بشرم الشيخ -
فيروس كورونا "هنا ليبقى " -
بالصور.. رصف طريق خان أسوان بتكلفة 6 ملايين جنيه -
يختصر زمن الرحلات.. الوزير يتابع أعمال تنفيذ القطار الكهربائي العين السخنة- العلمين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة الباحة تغلق 73 محلاً وتصدر 155 مخالفة

Print
أمانة الباحة تغلق 73 محلاً وتصدر 155 مخالفة أمانة الباحة تغلق 73 محلاً وتصدر 155 مخالفة
شملت عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية

أمانة الباحة تغلق 73 محلاً وتصدر 155 مخالفة

أغلقت أمانة منطقة الباحة في الأسبوع الماضي (٧٣) منشأة تجارية، وأصدرت عدد (١٥٥) مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار المستجد، حيث أنجزت إدارات صحة البيئة والطوارئ بالأمانة والبلديات التابعة بها بالمنطقة عدد (١٢٨٦) جولة ميدانية شملت المنشآت التجارية كالمطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية وصوالين الحلاقة وما في حكمها.

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، بأن الجولات الميدانية المكثفة مستمرة ومتواصلة، وذلك للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، وتطبيق كافة العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى.

وبيّن أن الأمانة وبلديات المنطقة تستقبل بلاغات المواطنين والمقيمين عن مخالفات الإجراءات الاحترازية؛ للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية (٩٤٠) حيث يتم على الفور مباشرتها ميدانياً واتخاذ اللازم حيالها وفق الأنظمة والتعليمات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيروس كورونا "هنا ليبقى "

فيروس كورونا "هنا ليبقى "

فيروس كورونا لن يكون ناجعا لو لم يشمل الدول الفقيرة

فيروس كورونا لن يكون ناجعا لو لم يشمل الدول الفقيرة

العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا

العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا

العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا

العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية