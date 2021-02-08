أخبار عاجلة

الإمارات: 2631 إصابة جديدة بـ"كورونا" و15 وفاة -
التعاون الإسلامي تدين بأشد العبارات معاودة الحوثي استهداف مطار أبها -
مع تعثر مفاوضات السلام.. قتلى وجرحى في تصاعد كبير للعنف في أفغانستان -
تشديد الاحترازات في الأقسام النسائية بالمسجد النبوي ضمن إجراءات عدة -
اعتماد ترسية أول عقد استثماري لتشغيل مشروع وسط العوامية.. تفاصيل -
"آسفة جدًا يا يوسف".. فتاة تعتذر لشاب بلافتة في أحد شوارع قنا -
بالصور.. الانتهاء من تطوير طريق نبق بشرم الشيخ -
فيروس كورونا "هنا ليبقى " -
بالصور.. رصف طريق خان أسوان بتكلفة 6 ملايين جنيه -
يختصر زمن الرحلات.. الوزير يتابع أعمال تنفيذ القطار الكهربائي العين السخنة- العلمين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"هيئة الاتصالات" تكشف عن متوسط سرعات الإنترنت لمقدمي خدمات الاتصالات في المملكة

Print
بحسب نتائج تقرير مقياس في الربع الأخير من عام 2020

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن متوسط سرعة التحميل في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2020، حيث بلغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل 97.54 ميجابت في الثانية، بنسبة تحسن تقدر بـ 32.85 %، مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، فيما بلغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت الثابت 76.85 ميجابت في الثانية، بنسبة تحسن تقدر بـ 9.21 %، وذلك بحسب نتائج تقرير "مقياس" لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة.
وأشارت الهيئة في تقرير "مقياس" الربعي إلى تصدر شركة الاتصالات STC لقائمة مقدمي خدمات الاتصالات في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل على مستوى التحميل، بتسجيل معدل متوسط سرعة يبلغ 106.19 ميجابت في الثانية، مسجلةً نسبة تحسن تصل إلى 35.84% مقارنةً بالربع الثالث من العام 2020، وجاء في المركزين الثاني والثالث على التوالي كل من شركة "زين" بمتوسط سرعة 92.17، وشركة موبايلي بمتوسط سرعة يصل إلى 78.10 ميجابت في الثانية.
فيما تصدرت شركة "زين" قائمة مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة الإنترنت الثابت بسرعة تحميل تبلغ 125.13 ميجابت في الثانية، مسجلةً نسبة تحسن تصل إلى 12.85% مقارنةً بأدائها في الربع الثالث من العام 2020، وجاء في المركزين الثاني والثالث على التوالي كل من شركة الاتصالات المتكاملة بمتوسط سرعة 97.46، وشركة "موبايلي" بمتوسط سرعة 76.25 ميجابت في الثانية.
كما كشف تقرير "مقياس" عن تصدر شركة "زين" لقائمة أداء مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في مناطق: الرياض، والمدينة المنورة، والقصيم، وحائل، وتبوك، والحدود الشمالية، فيما تصدرت شركة الاتصالات السعودية STC أداء مقدمي الخدمات في مناطق: مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، وجازان، ونجران، بينما سجلت شركة موبايلي أفضل أداء في الربع الأخير من عام 2020 في مناطق: الجوف، والباحة، وعسير.
يُشار إلى أن "هيئة الاتصالات" تعمل على تحفيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين عبر الكثير من الآليات، من بينها رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نراه يتجه غرباً والحقيقة العكس.. "هلال رجب" يزيّن سماء السعودية الليلة

نراه يتجه غرباً والحقيقة العكس.. "هلال رجب" يزيّن سماء السعودية الليلة

للمرة الأولى بعد المصالحة.. سفيرا السعودية وقطر يجتمعان بالأمم المتحدة

للمرة الأولى بعد المصالحة.. سفيرا السعودية وقطر يجتمعان بالأمم المتحدة

نراه يتجه غرباً والحقيقة العكس.. "هلال رجب" يزيّن سماء السعودية الليلة

نراه يتجه غرباً والحقيقة العكس.. "هلال رجب" يزيّن سماء السعودية الليلة

مساء dmc - وقف موسم العمرة مع استمرار قرار "السعودية" بتعليق الرحلات

مساء dmc - وقف موسم العمرة مع استمرار قرار "السعودية" بتعليق الرحلات

شبكة عيون الإخبارية