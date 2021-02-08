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أمير عسير ينبه محافظ بارق: "إما أن يقل شاكوك أو يكثر شاكروك"

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أمير عسير ينبه محافظ بارق: "إما أن يقل شاكوك أو يكثر شاكروك" أمير عسير ينبه محافظ بارق: "إما أن يقل شاكوك أو يكثر شاكروك"
بعد رصد تذمر عدد من المواطنين والمواطنات

أمير عسير ينبه محافظ بارق:

وجه أمير منطقة عسير، خطابًا بعد رصد تذمر عدد من المواطنين والمواطنات في محافظة بارق، من عوائق تواجه استفادتهم من القرية التراثية بالمحافظة، كارتفاع مبالغ إيجار محلات الأسر المنتجة، ووضع حواجز بين القرية والمهرجان، وغيرها.

كما أمر بتشكيل لجنة لمعالجة ذلك بصفة عاجلة، وفقًا لمصادر.

وعمد أمير عسير، إدارة الداخلية بالاستيضاح من المحافظ عن ذلك وإفادته، فتبين لنا أنه لا علم له بتلك المعاناة.

وقالت المصادر، إنه ونظرًا لكون المحافظ يمثله في المحافظة، ويحمل مسؤولية القيام بواجباته، وإبلاغه عن أي صعوبة تواجهه ليذللها ويسخر كل الوسائل التي تعينه على تنفيذها على أكمل وجه، فإن الأمير لا يرضى بأي حال من الأحوال أن يجهل المحافظ شكوى المواطنين والمواطنات بصفة عامة، وفي مثل هذا الأمر المتعلق بمعيشتهم واستقرار حياتهم بصفة خاصة.

وأضافت أن الأمير نبه المحافظ إلى ذلك، وحضه على تحقيق ما نبهه إليه من أن مقتضى الوظيفة العامة وهو أن يكون صاحبها خدامًا للمواطنين، يبادر إلى تفقد أحوالهم وتلبية مطالبهم قبل أن يتقدموا بالشكوى منها.

وبينت المصادر، أنه جاء في مخاطبة للأمير حول الموضوع أنه على قناعة تامة بأنه لو تم تطبيق منهجية التنسيق الأفقي بين جميع الجهات في المحافظة، والعمل بروح الفريق، وتم تخصيص الوقت الكافي للعمل الميداني، لما حدث مثل هذا التقصير الذي لا يرضاه، ولن ولا يقبل تكراره، مختتمًا حديثه بأنه "إما أن يقل شاكوك ويكثر شاكروك، وإما اتخذنا ما نراد محققًا للمصلحة العامة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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